Iranski vrhovni vođa se povukao u bunker i imenovao nasljednike uslijed izraelskih napada

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) poduzeo je izvanredan niz koraka kako bi zaštitio svoj život i rukovodeću strukturu Islamske Republike uslijed eskalacije izraelskih napada na iransku teritoriju, prema izvještaju “New York Timesa“, prenosi Anadolu.

Pozivajući se na tri iranska zvaničnika upoznata s planovima za hitne ratne situacije, u izvještaju se navodi da je Hamnei obustavio elektronske komunikacije i sada razgovara sa komandantima prvenstveno putem "pouzdanog pomoćnika", u nastojanju da izbjegne otkrivanje.

Sigurnost bunkera

Vrhovni vođa, koji je sada "smješten u bunkeru", navodno je imenovao liniju zamjena niz vojni lanac komandovanja, a također je imenovao tri visoka klerika kao potencijalne nasljednike u slučaju svoje smrti, dodaje se u izvještaju.

Mjere dolaze usred izraelskih prijetnji da će eliminirati iranskog vođu.

Zvaničnici koje je citirao “New York Times“ rekli su da Hamnei vjeruje da bi ga Izrael ili SAD mogli pokušati ubiti.

Izvještaj je naglasio ozbiljnost trenutne situacije u Iranu, napominjući da Hamneijev sin Mojtaba, za kojeg se nekada pričalo da je favorit, nije među imenovanim potencijalnim nasljednicima.

Stroge mjere

Sigurnosne zabrinutosti navele su iransko Ministarstvo obavještajnih službi da uvede stroge mjere, uključujući zabranu korištenja telefona ili elektronskih uređaja od strane visokih zvaničnika i vojnih zapovjednika, navodi se u izvještaju.

Do sada nije bilo komentara s iranske strane u vezi s izvještajem.

Neprijateljstva su izbila 13. juna kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je u izraelskim napadima ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 ranjeno, prema iranskom Ministarstvu zdravstva.