Macron: "Iran nikada ne smije nabaviti nuklearno oružje"

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je u subotu da će Francuska i njeni evropski partneri intenzivirati razgovore s Iranom nakon više od sedmicu dana neprijateljstava između Islamske republike i Izraela.

U petak su britanski, francuski, njemački i visoki diplomati EU razgovarali u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbasom Araghchijem), sedmicu dana nakon što je Izrael započeo bombardiranje.

Nastavak razgovora

Pozvali su Iran da oživi diplomatske napore sa Sjedinjenim Državama kako bi se pronašlo rješenje za zastoj oko njegovog nuklearnog programa, ali Teheran je upozorio da diplomaciju može razmotriti tek kada Izrael zaustavi bombardiranje.

U subotu je Makron izjavio da će se razgovori intenzivirati u nastojanju da se izbjegne veći sukob.

- Uvjeren sam da postoji put do okončanja rata i izbjegavanja još većih opasnosti - napisao je Mkcron na engleskom jeziku na X nakon telefonskih razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom (Masoudom Pezeshkianom).

- Da bismo to postigli, ubrzat ćemo pregovore koje vode Francuska i njezini evropski partneri s Iranom – naveo je.

Pružanje garancija

Makron je ponovio da "Iran nikada ne smije nabaviti nuklearno oružje".

- Na Iranu je da pruži pune garancije da su njegove namjere miroljubive - dodao je.

Ponovo je zatražio da Iran mora osloboditi francuske državljane Sesil Koler (Cecile Kohler) i Žaka Parija (Jacquesa Parisa), koji su u pritvoru od maja 2022. zbog optužbi za špijunažu koje njihove porodice odbacuju.

- Njihovo nehumano pritvaranje je nepravedno. Očekujem da će se vratiti u Francusku - naveo je Makron, prenosi AFP.