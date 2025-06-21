Profesor Orhan Dragaš za "Avaz": SAD će štititi Izrael, ali neće ratovati u njegovo ime

Ono što danas gledamo u odnosima između Izraela i Irana nije početak velikog rata, već nastavak ozbiljne i opasne igre u kojoj dominira logika odvraćanja, kontrolirane eskalacije i političke poruke – a ne strategija totalne konfrontacije. Izjavio je ovo za Avaz direktor Međunarodnog instituta za bezbjednost iz Beograda prof. dr. Orhan Dragaš, koji pojašnjava da, iako je izraelski napad na iransku teritoriju bio značajan i obiman po svom karakteru i iako je odgovor Irana bio odlučan, granice ovog sukoba i dalje određuju racionalni interesi, a ne iracionalna ideologija.

- Upravo zato ne očekujem regionalnu eksploziju, niti ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat u formalnom kapacitetu. Umjesto toga, vidimo pažljivo dozirane poteze – dovoljno snažne da očuvaju kredibilitet obje strane, ali nedovoljno opasne da izazovu nekontrolisani haos - kaže profesor Dragaš. Dodaje da SAD neće ulaziti u direktan sukob s Iranom, ali da će nastaviti da pružaju Izraelu punu operativnu podršku. - Prvenstveno sa svojih pomorskih i vazdušnih platformi raspoređenih u Istočnom Sredozemlju. Tu prije svega govorimo o nosačima aviona, razaračima sa sistemima Aegis i flotama dronova i izviđačkih aviona. To je klasičan američki pristup – projekcija moći bez formalnog ulaska u rat, s jasnom političkom porukom: štitimo našeg saveznika, ali nećemo ratovati u njegovo ime - ističe Dragaš.