Profesor Orhan Dragaš za "Avaz": SAD će štititi Izrael, ali neće ratovati u njegovo ime

Ono što danas gledamo u odnosima između Izraela i Irana nije početak velikog rata, već nastavak ozbiljne i opasne igre u kojoj dominira logika odvraćanja, kontrolirane eskalacije i političke poruke – a ne strategija totalne konfrontacije.
Izjavio je ovo za Avaz direktor Međunarodnog instituta za bezbjednost iz Beograda prof. dr. Orhan Dragaš, koji pojašnjava da, iako je izraelski napad na iransku teritoriju bio značajan i obiman po svom karakteru i iako je odgovor Irana bio odlučan, granice ovog sukoba i dalje određuju racionalni interesi, a ne iracionalna ideologija.
- Upravo zato ne očekujem regionalnu eksploziju, niti ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat u formalnom kapacitetu. Umjesto toga, vidimo pažljivo dozirane poteze – dovoljno snažne da očuvaju kredibilitet obje strane, ali nedovoljno opasne da izazovu nekontrolisani haos - kaže profesor Dragaš.
Dodaje da SAD neće ulaziti u direktan sukob s Iranom, ali da će nastaviti da pružaju Izraelu punu operativnu podršku.
- Prvenstveno sa svojih pomorskih i vazdušnih platformi raspoređenih u Istočnom Sredozemlju. Tu prije svega govorimo o nosačima aviona, razaračima sa sistemima Aegis i flotama dronova i izviđačkih aviona. To je klasičan američki pristup – projekcija moći bez formalnog ulaska u rat, s jasnom političkom porukom: štitimo našeg saveznika, ali nećemo ratovati u njegovo ime - ističe Dragaš.
S druge strane, Teheran je svjesno prešao prag konfrontacije i prvi put izveo direktan vojni napad na izraelsku teritoriju sa svoje nacionalne teritorije.
- Time je prekinut višedecenijski obrazac „ratovanja preko posrednika“ i otvoreno se ušlo u novu fazu odnosa između dvije zemlje. Ipak, važno je istaći da je napad bio pažljivo kalibrisan, što ukazuje da Iran nije imao cilj da izazove punu izraelsku ili američku vojnu reakciju, već da pošalje političko-strategijsku poruku - sposobni smo da odgovorimo, ali ne tražimo rat - smatra Dragaš.
Globalne posljedice sukoba bit će prvenstveno ekonomske.
- Prije svega kroz neizvjesnost na energetskim tržištima. Cijene nafte već reaguju na svaki znak eskalacije, a posebno bi ranjiv mogao postati transport u oblasti Hormuškog moreuza. Ipak, sve dok se sukob zadrži unutar postojeće matrice – a za sada se upravo to dešava – ne očekujem dugoročne poremećaje globalne stabilnosti. Ključna riječ ostaje - kontrola. A svi veliki akteri, uključujući SAD, Izrael i Iran, trenutno se trude da je – uprkos retorici – sačuvaju - zaključuje prof.dr. Orhan Dragaš.