Sastanak Erdoana i Aragčija: "Regija ne može podnijeti još jedan rat"

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) sastao se u subotu s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbasom Araghchijem) i razgovarao o tekućem izraelsko-iranskom sukobu na marginama 51. sjednice Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC) u Istanbulu.

Tokom sastanka lideri su razgovarali o eskalaciji sukoba između Izraela i Irana, kao i o širim regionalnim i globalnim pitanjima, prema saopćenju koje je na platformi X objavila Direkcija za komunikacije Turske.

Erdoan je naglasio da je Turska pokazala čvrst stav protiv izraelskih napada na Gazu, Libanon i Siriju i da zadržava isti stav u vezi s napadima na Iran.

Podvukao je da "regija ne može podnijeti još jedan rat", pozivajući na hitan prekid izraelske agresije i povratak diplomatiji kao putu rješavanja nuklearnih sporova.

Napominjući da je Turska spremna da učini svoj dio, uključujući olakšavanje dijaloga, Erdoan je naglasio potrebu za hitnim koracima za pokretanje diplomatije kroz tehničke razgovore i razgovore na visokom nivou između Irana i SAD-a, te potvrdio da će Turska nastaviti podržavati ovaj proces.

Sastanak je održan u Kongresnom i izložbenom centru Lutfi Kirdar u Istanbulu nakon 51. sjednice Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC).

Prisustvovali su i drugi turski zvaničnici, uključujući ministra vanjskih poslova Hakana Fidana, ministra nacionalne odbrane Jasara Gulera, šefa Nacionalne obavještajne službe Ibrahima Kalina i glavnog savjetnika predsjednika za vanjsku politiku Akifa Cagataya Kilica.