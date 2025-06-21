Erdoan uporedio Netanjahua s Hitlerom: "Njegove cionističke ambicije će uvesti našu regiju i cijeli svijet u katastrofu"

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) obratio se tokom zasjedanja Organizacije islamske saradnje (OIC) u Istanbulu, uputivši niz oštrih poruka na račun Izraela i njegovih saveznika.

Na početku govora poručio je da Turska nikada neće zatvarati oči pred stradanjem palestinskog naroda.

- Nikada nećemo ostati ravnodušni prema izgladnjivanju naroda Gaze, državnom i doseljeničkom teroru na Zapadnoj obali i pokušajima uništavanja historijskog statusa quo džamije Al-Aksa i Jerusalema, kolijevke abrahamskih religija. Još jednom pozivam međunarodnu zajednicu, posebno zemlje koje imaju utjecaj na Izrael: Niko ne bi trebao vjerovati Netanjahuovim otrovnim riječima umotanim u besplatni paket, s namjerom da još više prodube sukobe. Naš region ne može tolerisati novi rat i nestabilnost - rekao je Erdoan.

Rješenje kroz diplomatiju

Turski predsjednik je naglasio da se rješenje mora tražiti kroz diplomatiju, razum i dijalog, upozorivši da prikrivanje grešaka još većim greškama vodi u propast.

- Danas još jednom naglašavam da rješenje leži u diplomatiji i dijalogu i izražavam da smo spremni učiniti sve što je potrebno, uključujući i posredovanje. Od 13. juna uložili smo vrlo ozbiljan napor da uspostavimo mir stavljajući svoja srca na kocku. Nadam se da ćemo strpljivo nastaviti ove kontakte dok ne postignemo rezultate - kazao je.

"Veliko licemjerje Izraela"

Ponovno je uporedio izraelsku politiku s nacističkim zločinima.

- Kao što je iskra koju je Hitler zapalio prije 90 godina zapalila cijeli svijet od Pacifika do Atlantika, od Indijskog okeana do Sjevernog mora, danas Netanjahuove cionističke ambicije nemaju drugu svrhu osim da našu regiju i cijeli svijet uvuku u veliku katastrofu. Napadi koje je Izrael izvršio na Gazu, Libanon, Jemen, Siriju i konačno Iran definirani su i opisani kao razbojništvo. Mjere koje su poduzeli Iran i Izrael kako bi odbranili svoj narod od ovog državnog terorizma u okviru samoodbrane sasvim su prirodne, legitimne i legalne. Veliko je licemjerje Izraela, koji nije podložan nikakvoj kontroli u svojim nuklearnim aktivnostima i ne mari ni za koga u smislu transparentnosti, govoriti protiv drugih koji su stranke Ugovora o neširenju nuklearnog oružja - rekao je Erdoan.

Za kraj je poslao jasnu poruku da Turska prati svaki potez izraelskog premijera.

- Oni koji misle da mogu uspostaviti sigurnost utapanjem regije u vatri, sukobu, haosu i suzama slijede grubi san. I oni će postepeno shvatiti da se proračuni kod kuće ne poklapaju s tržištem - zaključio je Erdoan.