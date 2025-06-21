Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LUKAŠENKO I KELOG

Zagrljaj u Minsku: Prvi susret SAD i Bjelorusije na visokom nivou nakon godina izolacije

Na dnevnom redu razgovora bile su međunarodne i regionalne teme, kao i odnosi između Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država

Kelog i Lukašenko. Youtube

M. Až.

21.6.2025

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko sastao se danas u Minsku sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Kitom Kelogom (Keith Kellogg), što predstavlja prvi susret američkih i bjeloruskih zvaničnika na tako visokom nivou nakon dužeg vremena.

Videosnimak koji je objavila bjeloruska novinska agencija Belta prikazuje srdačnu atmosferu: Lukašenko je s osmijehom dočekao američkog izaslanika i srdačno ga zagrlio.

- Napravili ste mnogo buke u svijetu svojom posjetom. Ali pitam se zašto. Zar ne možemo imati normalan dijalog i razgovarati o našim poslovima – o odnosima između Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država. Veoma mi je drago, gospodine generale, što sam se sastao s vama. Zaista se nadam da će naš razgovor biti vrlo iskren i otvoren. U suprotnom, koja je svrha susreta? Ako smo pametni i lukavi jedni pred drugima, nećemo postići rezultate - poručio je Lukašenko.

Kelog se zahvalio na prijemu i naglasio važnost ovog susreta.

- Živimo u vrlo opasnom vremenu, kada krize s kojima se suočavamo mogu naglo eskalirati, rasti, ako nismo mudri i pravedni - rekao je američki izaslanik.

Na dnevnom redu razgovora bile su međunarodne i regionalne teme, kao i odnosi između Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjećanja radi, administracija Donalda Trampa pokušala je unaprijediti odnose sa Bjelorusijom tokom njegovog prvog mandata. Tadašnji državni sekretar Majk Pompeo (Mike Pompeo) posjetio je Minsk 2020. godine, u momentu kada su odnosi između Bjelorusije i Rusije bili napeti. U posljednje vrijeme Vašington pokazuje sve više inicijative da ponovo izgradi mostove prema Minsku i približi Bjelorusiju zapadnim strukturama.

# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# SAD
# BJELORUSIJA
# KEITH KELLOGG
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.