Zagrljaj u Minsku: Prvi susret SAD i Bjelorusije na visokom nivou nakon godina izolacije

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko sastao se danas u Minsku sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Kitom Kelogom (Keith Kellogg), što predstavlja prvi susret američkih i bjeloruskih zvaničnika na tako visokom nivou nakon dužeg vremena.

Videosnimak koji je objavila bjeloruska novinska agencija Belta prikazuje srdačnu atmosferu: Lukašenko je s osmijehom dočekao američkog izaslanika i srdačno ga zagrlio.

- Napravili ste mnogo buke u svijetu svojom posjetom. Ali pitam se zašto. Zar ne možemo imati normalan dijalog i razgovarati o našim poslovima – o odnosima između Bjelorusije i Sjedinjenih Američkih Država. Veoma mi je drago, gospodine generale, što sam se sastao s vama. Zaista se nadam da će naš razgovor biti vrlo iskren i otvoren. U suprotnom, koja je svrha susreta? Ako smo pametni i lukavi jedni pred drugima, nećemo postići rezultate - poručio je Lukašenko.