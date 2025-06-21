Huti tvrde da neće sjediti skrštenih ruku ako SAD napadne Iran: "Gađat ćemo brodove u Crvenom moru"

Glasnogovornik jemenskih Huta Jahja Sari oglasio se povodom najava ulaska američke vojske u sukob s Iranom.

Poručio je kako Jemen i Huti neće to posmatrati bez žestokog vojnog djelovanja po američkoj infrastruktrui. Oni su potvrdili punu spremnost "da ciljaju američke ratne brodove u Crvenom moru ukoliko SAD odluče napasti Iran".

- Svaki zajednički američko-izraelski napad na Iran predstavlja direktnu agresiju protiv nacije, s ciljem nametanja cionističke hegemonije nad regijom i oduzimanja slobode i nezavisnosti njenog naroda - naglasio je.

Naveo da jemenske snage prate sve vojne pokrete u regiji da će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu zemlje.

- Jemen neće stajati skrštenih ruku pred bilo kakvom agresijom protiv sestrinske islamske države - naveo Sare.

Poručio je kako Huti neće zaboraviti stanovnike Gaze i da je ovo "bitka cijele nacije".

- Nećemo napustiti našu braću u Gazi i istrajat ćemo uz sve koji se suprotstavljaju cionističkoj agresiji, bilo u samoodbrani ili kao podrška palestinskom otporu - zaključili su Huti.