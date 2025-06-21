Iran objavio podatke: Poznato koliko je ljudi poginulo i povrijeđeno u izraelskim napadima

Više od 400 osoba poginulo je u Iranu od početka izraelske vojne ofanzive 13. juna, objavilo je Ministarstvo zdravstva Irana.

Glasnogovornik ministarstva Hossein Kermanpour naveo je na platformi X da je do sada potvrđena smrt 403 osobe, dok su 3.056 ljudi ranjeni u napadima.

Prema njegovim riječima, među poginulima su 54 žene i djece, kao i pet zdravstvenih radnika, a većina stradalih i ranjenih su civili.

Ovo je prvo zvanično ažuriranje podataka o broju žrtava od 15. juna, kada su vlasti saopćile da je ubijeno 224 osoba, a više od 1.200 ranjeno.

Ranije je i iranska poluzvanična novinska agencija Nour objavila da je, prema podacima Ministarstva zdravstva, od početka izraelskih napada u Iranu smrtno stradalo najmanje 430 ljudi, dok ih je oko 3.500 povrijeđeno.