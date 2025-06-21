Tramp ponovo okuplja tim: Odluka o napadu na Iran još visi u zraku

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) danas i sutra bi trebao održati ključne sastanke sa svojim najbližim saradnicima kako bi razmotrio mogućnost učešća Sjedinjenih Američkih Država u napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Tramp je ranije poručio kako ostavlja rok od dvije sedmice za potencijalne pregovore s Iranom. U slučaju da diplomatija ne urodi plodom, američka vojska se, prema svemu sudeći, priprema i za eventualnu intervenciju na iranskoj teritoriji.

O tome svjedoči i informacija o premještanju bombardera B-2 u američku vojnu bazu Guam u Tihom okeanu – riječ je o letjelicama osposobljenim za nošenje tzv. bunker-bombi, koje su projektovane za razaranje dobro utvrđenih ciljeva poput iranskog nuklearnog postrojenja Fordow.

Prema rasporedu Bijele kuće za vikend, Tramp se vraća iz Nju Džerzija te će se večeras u 18 sati po lokalnom vremenu sastati sa svojim timom za nacionalnu sigurnost. Novi sastanak zakazan je i za nedjelju.

„Tramp je rastrgan između mogućnosti da izvede ono što bi mogao biti razoran udar na iranska nuklearna postrojenja u trenutku kada je iranska odbrana znatno oslabljena i zabrinutosti da bi to moglo dovesti do dugotrajnog američkog vojnog angažmana u regiji, protiv kojeg se zalagao 2016. i 2024. godine. Ta debata je također podijelila njegove pristalice“, piše New York Times.

Tramp je ranije naglasio kako možda neće biti potrebe za američkom vojnom intervencijom i dodao da i dalje postoji prostor za potencijalni diplomatski dogovor.