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PREDSJEDNIK IRANA

Pezeškijan o razgovoru s Makronom: Spreman sam pružiti garancije da je nuklearni program u civilne svrhe

Makron je ranije otkrio da se razgovor desio na poziv Pezeškijana i poručio da se trebaju ubrzati pregovori s Iranom

Masud Pezeškijan. AP Photo/Vahid Salemi

S. S.

21.6.2025

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan nakon razgovora s predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom poručio je da su spremni pružiti garancije da nuklearni program koriste u civilne svrhe.

Iranska agencija IRNA, navodi da je Pezeškijan rekao da se pravo njegove zemlje na civilni nuklearni program ne može oduzeti ratom.

- Iran je oduvijek najavljivao da je spreman pružiti garancije i izgraditi povjerenje u svoje miroljubive nuklearne aktivnosti u okviru međunarodnog prava. Prava koja su državama i narodima data međunarodnim pravom ne mogu im se oduzeti prijetnjama ili ratom - naglasio je.

Makron je ranije otkrio da se razgovor desio na poziv Pezeškijana i poručio da se trebaju ubrzati pregovori s Iranom.

- Iran nikada ne smije nabaviti nuklearno oružje, a na njemu je da pruži garanciju da su njegove namjere miroljubive - kazao je Makron.

# EMMANUEL MACRON
# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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