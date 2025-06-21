Broj žrtava u Gazi drastično raste: U dva dana ubijeno preko 200 Palestinaca

Broj žrtava izraelskih napada u Pojasu Gaze nastavlja rasti alarmantnom brzinom. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je da su u posljednja 48 sata u bolnice dovezena tijela najmanje 202 poginule osobe.

Također, u istom periodu najmanje 1.037 osoba je povrijeđeno.

Prema najnovijim podacima, ukupni broj ubijenih u Gazi od početka rata iznosi 55.908, dok je broj ranjenih dostigao najmanje 131.138.

Od trenutka kada je Izrael u martu prekinuo primirje s Hamasom, u napadima je poginulo 5.599 Palestinaca, a 19.097 je povrijeđeno.

U posljednjim izvještajima navodi se i sve veći broj civilnih žrtava u redovima za humanitarnu pomoć širom Pojasa Gaze