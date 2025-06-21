Stručnjaci upozoravaju: Napad na Bušehr mogao bi izazvati katastrofu razmjera Fukušime

S obzirom na rastuće tenzije između Irana i Izraela, sve više stručnjaka izražava zabrinutost zbog mogućnosti da dođe do napada na iransku nuklearnu elektranu Bušehr, što bi, kako navode, moglo imati ozbiljne posljedice.

Robert Keli (Robert Kelly), bivši inspektor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i viši saradnik u Štokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira, u razgovoru za Al Jazeeru je upozorio na moguće posljedice napada na ovo postrojenje.

- Ako bi reaktor bio pogođen bombom ili ako bi bili onesposobljeni sistemi za hlađenje, mogla bi se dogoditi nesreća razmjera Fukušime, u kojoj bi došlo do topljenja jezgre i možda ispuštanja manjih količina radioaktivnih plinova u okolinu - rekao je Keli. Dodao je i da u slučaju Fukušime zračenje "nije otišlo daleko" i da nije bilo ljudskih žrtava.

Posebno je naglasio da bi Moskva bila veoma nezadovoljna ukoliko bi došlo do napada na reaktore u Bušehru, s obzirom na to da je Rusija glavni izvođač radova na izgradnji tog postrojenja, uključujući i drugi reaktor koji je trenutno još u fazi izgradnje.