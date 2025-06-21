Direktorica obavještajne službe SAD: Iran bi mogao proizvesti nuklearno oružje za nekoliko sedmica

Direktorica američke Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Gabbard) izjavila je da bi Iran mogao proizvesti nuklearno oružje "za nekoliko sedmica", iako je prije samo nekoliko mjeseci pred Kongresom svjedočila da ta zemlja ne radi na razvoju takvog oružja.

Gabard je pojasnila da je njeno martovsko svjedočenje – u kojem je navela da Iran posjeduje zalihe materijala, ali da ne gradi oružje – "izvučeno iz konteksta od strane nepoštenih medija".

Promjena stava uslijedila je nakon izjave Donalda Trampa, koji je tvrdio da je Gabard "pogriješila" i da obavještajni podaci pokazuju kako Iran raspolaže "ogromnim količinama materijala" te da bi mogao imati nuklearno oružje "za nekoliko mjeseci".

Iran, s druge strane, i dalje tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo civilnog karaktera i da nikada nije imao namjeru razvijati nuklearno oružje.

Tramp je u četvrtak izjavio kako Teheranu daje "maksimalno dvije sedmice" da postigne dogovor s Vašingtonom o nuklearnim aktivnostima, te da će uskoro odlučiti hoće li se Sjedinjene Američke Države pridružiti izraelskim napadima na Iran.

Unutar Trampovog pokreta "Amerika na prvom mjestu" sve su izraženija neslaganja o tome treba li se SAD uključiti u sukob.

U subotu ujutro, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) poručio je da je njegova zemlja "apsolutno spremna za pregovaračko rješenje" po pitanju nuklearnog programa, ali da "Iran ne može voditi pregovore sa SAD-om dok je naš narod pod bombardovanjem".