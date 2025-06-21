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UPUTILI PISMO

Umjereni političari u Iranu pokušavaju uvjeriti Hamneija da popusti pod pritiskom SAD

Među pokretačima inicijative nalaze se bivši predsjednik Mohamed Hatami i bivši ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif

Ali Hamnei. Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP

M. Až.

21.6.2025

Umjereni političari u Iranu pokušavaju uvjeriti vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, da – u kontekstu sukoba s Izraelom – popusti pred zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država i obustavi obogaćivanje uranija.

U pismu koje su uputili, vodeći predstavnici reformskog pokreta nastoje uvjeriti Hamneija da napravi ustupak kako bi se osigurala budućnost Islamske Republike i obnovio mir.

Prema informacijama iz Teherana, među pokretačima inicijative nalaze se bivši predsjednik Mohamed Hatami i bivši ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
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