Umjereni političari u Iranu pokušavaju uvjeriti Hamneija da popusti pod pritiskom SAD

Umjereni političari u Iranu pokušavaju uvjeriti vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, da – u kontekstu sukoba s Izraelom – popusti pred zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država i obustavi obogaćivanje uranija.

U pismu koje su uputili, vodeći predstavnici reformskog pokreta nastoje uvjeriti Hamneija da napravi ustupak kako bi se osigurala budućnost Islamske Republike i obnovio mir.

Prema informacijama iz Teherana, među pokretačima inicijative nalaze se bivši predsjednik Mohamed Hatami i bivši ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif.