Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GROSI NA METI KRITIKA

Savjetnik iranskog vođe prijeti šefu IAEA: Obračunat ćemo se s njim kada rat završi

Prijetnja iranskih zvaničnika dolazi u trenutku kada je generalni direktor IAEA postao glavna meta kritika više iranskih dužnosnika

Ali Laridžani. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Visoki savjetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija izjavio je danas da će natjerati generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija da "plati" nakon što se rat s Izraelom okonča.

- Kada se rat završi, obračunaćemo se sa Grosijem - napisao je Ali Laridžani na platformi X.

Prijetnja iranskih zvaničnika dolazi u trenutku kada je generalni direktor IAEA postao glavna meta kritika više iranskih dužnosnika, koji tvrde da su njegove kontradiktorne izjave o statusu iranskog nuklearnog programa podstakle iznenadni izraelski napad prošle sedmice, prenosi arapski list Ashark al-Aswat.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar odgovorio je na ovu izjavu riječima: "Bilo bi nevjerovatno – da se ne radi o Iranu."

- Sada otvoreno prijete šefu Međunarodne agencije za atomsku energiju. Mafijaška država - napisao je on na platformi X.

Rafael Grosi je u petak na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda upozorio na napade na iranske nuklearne reaktore, posebno na jedinu komercijalnu nuklearnu elektranu u južnom gradu Bušeru.

# IRAN
# IAEA
# RAFAEL GROSSI
# ALI LARIJANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.