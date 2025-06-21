Savjetnik iranskog vođe prijeti šefu IAEA: Obračunat ćemo se s njim kada rat završi

Visoki savjetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija izjavio je danas da će natjerati generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija da "plati" nakon što se rat s Izraelom okonča.

- Kada se rat završi, obračunaćemo se sa Grosijem - napisao je Ali Laridžani na platformi X.

Prijetnja iranskih zvaničnika dolazi u trenutku kada je generalni direktor IAEA postao glavna meta kritika više iranskih dužnosnika, koji tvrde da su njegove kontradiktorne izjave o statusu iranskog nuklearnog programa podstakle iznenadni izraelski napad prošle sedmice, prenosi arapski list Ashark al-Aswat.