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LIKVIDACIJA SAIDA IZADIJA

Izraelska vojska: Ubijeni iranski zapovjednik bio ključan za finansiranje Hamasa

Prema tvrdnjama IDF-a, Izadi je imao ključnu ulogu u uspostavljanju vojne saradnje između visokih iranskih zapovjednika i rukovodstva Hamas

Zamir: Veliki operativni uspjeh. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je iranski zapovjednik, ubijen jutros u napadu u gradu Komu, bio uključen u finansiranje i naoružavanje Hamasa.

Načelnik Glavnog štaba IDF-a Ejal Zamir izjavio je da je likvidacija Saida Izadija "veliki obavještajni i operativni uspjeh".

Prema tvrdnjama izraelske vojske, Izadi je imao ključnu ulogu u uspostavljanju vojne saradnje između visokih iranskih zapovjednika i rukovodstva Hamasa, te je bio jedan od glavnih koordinatora u obezbjeđivanju sredstava za palestinski pokret.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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