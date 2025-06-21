Izraelska vojska: Ubijeni iranski zapovjednik bio ključan za finansiranje Hamasa

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je iranski zapovjednik, ubijen jutros u napadu u gradu Komu, bio uključen u finansiranje i naoružavanje Hamasa.

Načelnik Glavnog štaba IDF-a Ejal Zamir izjavio je da je likvidacija Saida Izadija "veliki obavještajni i operativni uspjeh".

Prema tvrdnjama izraelske vojske, Izadi je imao ključnu ulogu u uspostavljanju vojne saradnje između visokih iranskih zapovjednika i rukovodstva Hamasa, te je bio jedan od glavnih koordinatora u obezbjeđivanju sredstava za palestinski pokret.