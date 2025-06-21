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IZRAELSKA VOJSKA

Portparol IDF-a: "Cilj je držati Iran u rasulu i spriječiti koordinaciju"

Ne dajemo im ni sekundu predaha za konsolidaciju, poručio je portparol IDF-a

Nadav Šošani. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Portparol izraelske vojske izjavio je za Fox News da je njihov cilj da neprestano vrše pritisak na iransku vojsku i političko rukovodstvo kako bi im onemogućili reorganizaciju i izvođenje operacija.

Pukovnik Nadav Šošani (Shoshani) rekao je da Izrael želi osigurati da Iran "ostane u rasulu" i da ima "ozbiljne poteškoće u sprovođenju bilo kakvih akcija".

- Stalno djelujemo, lovimo njihove zapovjednike, uništavamo lansere projektila i ne dajemo im ni sekundu predaha za konsolidaciju - rekao je Šošani.

# IZRAEL
# IRAN
# NADAV ŠOŠANI
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