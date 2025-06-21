Aragči: Uključivanje SAD u sukob bilo bi izuzetno opasno, u islamskom svijetu postoji solidarnost

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) danas je ocijenio da bi bilo "veoma opasno" ukoliko bi se Sjedinjene Američke Države uključile u rat između Teherana i Izraela.

- Očigledno je da ne mogu pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama dok je naš narod pod bombardovanjem uz podršku Vašingtona. Nažalost, čuli smo da bi SAD mogle da se pridruže ovoj agresiji. To bi bilo veoma nezgodno i mislim da bi bilo veoma, veoma opasno za sve - upozorio je Aragči na marginama sastanka Organizacije islamske saradnje u Istanbulu, prenosi AP.

Nakon toga se osvrnuo na stanje u islamskom svijetu.

- Dok Zapad zatvara oči pred izraelskim zločinima - ne samo protiv Irana, već i protiv muslimana širom regije - u islamskom svijetu postoji neviđeno ogorčenje i val solidarnosti. Zapad, koji je potpuno izgubio svoj moralni kompas, trebao bi to uzeti u obzir - naglasio je.