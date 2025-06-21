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USRED ESKALACIJE

Axios: Propao pokušaj organizacije sastanka visokih zvaničnika SAD i Irana

Izvori navode da je Tramp insistirao na direktnom susretu sa Irancima i da je čak ponudio da lično prisustvuje

Donald Tramp. AP

M. Až.

21.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) pokušali su ove sedmice u Istanbulu organizovati sastanak visokih američkih i iranskih zvaničnika usred eskalacije sukoba između Izraela i Irana, ali je pokušaj propao jer nije bilo moguće stupiti u kontakt sa vrhovnim iranskim vođom Alijem Hamneijem (Khamenei), koji se navodno skriva u bunkeru, da odobri sastanak, prenosi američki portal Axios, pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika i jedan dobro obaviješten izvor.

Izvori navode da je Tramp insistirao na direktnom susretu sa Irancima i da je čak ponudio da lično prisustvuje, ukoliko bude potrebno, u nadi da će se postići sporazum o iranskom nuklearnom programu i izbjeći američka vojna intervencija.

Izvori dodaju da su Tramp i visoki zvaničnici Bijele kuće sada manje uvjereni da je diplomatsko rješenje moguće i da postoji veća vjerovatnoća da će SAD morati ući u rat kako bi eliminisale iranski nuklearni program.

Tramp je u četvrtak izjavio da će u naredne dvije sedmice donijeti odluku da li će se SAD pridružiti Izraelu u ratu protiv Irana.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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