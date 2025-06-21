Tramp večeras saziva hitni sastanak tima za nacionalnu sigurnost zbog Izraela i Irana

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) večeras će u Bijeloj kući održati ključni sastanak svog tima za nacionalnu sigurnost, devetog dana rata između Izraela i Irana, javlja Axios. Sastanak će se održati u prostoriji za krizne situacije (Situation Room), a na dnevnom redu biće potencijalni američki odgovor na sve dublju regionalnu eskalaciju.

Prema informacijama iz više izvora, ovaj sastanak mogao bi označiti prekretnicu u dosadašnjoj američkoj politici suzdržavanja. Tramp je prije nekoliko dana najavio da će odluku o mogućem vojnom odgovoru donijeti u roku od dvije sedmice, no činjenica da večeras okuplja svoj sigurnosni vrh sugerira da odluka može doći i ranije.

Na sastanku bi, kako se očekuje, trebali učestvovati ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), ministar vanjskih poslova Marko Rubio (Marco Rubio), direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard), načelnik Združenog štaba general Kejn (Caine) te posebni izaslanik za Iran Džejson Vitkof (Jason Witkoff). Ovo su najbliži saradnici predsjednika koji od početka sukoba učestvuju u svakodnevnim konsultacijama.

Kina prati poteze SAD-a

Prošle sedmice, predsjednik Tramp naredio je premještanje borbene grupe nosača aviona USS Nimitz sa Pacifika prema Bliskom istoku, a u posljednja tri dana preusmjereni su i bombarderi B-2 u vojnu bazu Guam. Iako se službeno navodi da je riječ o rutinskom pregrupiranju, u sigurnosnim krugovima ovo se tumači kao pokazivanje vojne spremnosti i Iranu i Kini.

Napetost na Bliskom istoku događa se u vrijeme kada SAD nastoje održati ravnotežu i u indo-pacifičkom regionu, naročito s obzirom na kineske prijetnje Tajvanu. Kretanje strateških bombardera prema zapadu, umjesto prema Bliskom istoku, pokazuje da Vašington želi izbjeći bilo kakav utisak slabosti ili podjela.

Analitičari upozoravaju da Kina pomno prati američke reakcije na iransku eskalaciju, jer to može biti indikator odlučnosti SAD-a u odbrani Tajvana.

Ishod sastanka može oblikovati globalnu sigurnost

Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) trenutno balansira između potrebe da podrži Izrael i želje da izbjegne direktno američko učešće u još jednom velikom ratu na Bliskom istoku.

Dosadašnji pokušaji diplomatske deeskalacije nisu uspjeli. Nedavno je Turska u koordinaciji sa SAD-om pokušala uspostaviti tajni kanal komunikacije sa Iranom, ali se vrhovni vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei) navodno nije složio na direktan dijalog.

Zbog svega toga, sastanak u Situation Roomu smatra se ključnim ne samo zbog moguće odluke o američkom vojnom angažmanu, već i kao signal saveznicima i protivnicima da SAD čuva strateški nadzor nad krizom. Rezultati ovih konsultacija mogli bi oblikovati ne samo dalji tok sukoba između Izraela i Irana, već i globalne sigurnosne odnose u narednim mjesecima.