Izraelski napad na zapadu Irana: Pet vojnika ubijeno, devet ranjeno

U izraelskom napadu na zapadu Irana u subotu je ubijeno najmanje pet vojnika, dok je devet ranjeno, javlja Agence France-Presse pozivajući se na iranske medije.

- Pet vojnih oficira je ubijeno, a devet drugih ranjeno u današnjem napadu izraelskog režima na zapadni grad Sumar u provinciji Kermansah - saopćila je novinska agencija Fars, pozivajući se na zvaničnika te pokrajine.

Izraelska vojska danas je izvela i napad na jugozapadni grad Ahvaz, glavni grad provincije Huzestan, koja se nalazi na granici s Irakom i predstavlja ključnu iransku regiju za proizvodnju nafte.

Prethodno je izraelska vojska objavila da napada "vojnu infrastrukturu" na jugozapadu Irana.