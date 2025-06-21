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Izraelski napad na zapadu Irana: Pet vojnika ubijeno, devet ranjeno

Pet vojnih oficira je ubijeno, a devet drugih ranjeno u današnjem napadu izraelskog režima na zapadni grad Sumar, saopćila je agencija Fars

Napadi na zapadu Irana. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

U izraelskom napadu na zapadu Irana u subotu je ubijeno najmanje pet vojnika, dok je devet ranjeno, javlja Agence France-Presse pozivajući se na iranske medije.

- Pet vojnih oficira je ubijeno, a devet drugih ranjeno u današnjem napadu izraelskog režima na zapadni grad Sumar u provinciji Kermansah - saopćila je novinska agencija Fars, pozivajući se na zvaničnika te pokrajine.

Izraelska vojska danas je izvela i napad na jugozapadni grad Ahvaz, glavni grad provincije Huzestan, koja se nalazi na granici s Irakom i predstavlja ključnu iransku regiju za proizvodnju nafte.

Prethodno je izraelska vojska objavila da napada "vojnu infrastrukturu" na jugozapadu Irana.

# IZRAEL
# IRAN
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