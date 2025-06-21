Tasnim: "Razočaranje cionističkog režima u vlastiti protivvazdušni sistem"

Iranska novinska agencija Tasnim javlja da je "cionistički režim izgubio povjerenje u svoj postojeći sistem protivvazdušne odbrane i pribjegao upotrebi novog sistema".

- Prema izvještaju Kanala 12 cionističkog režima, zločinačka vojska tog režima od 20. juna 2025. počela je postavljati baterije protivvazdušnog sistema "Barak" na različitim lokacijama - navodi Tasnim.

Naglašavaju da je ovaj sistem, koji se prvi put koristi, dizajniran za presretanje i uništavanje dronova lansiranih sa iranske strane.

- Ovaj potez dolazi u trenutku kada su objavljeni izvještaji o neučinkovitosti postojećih sistema protivvazdušne odbrane cionističkog režima u odbrani od iranskih raketnih i dron napada - dodaje Tasnim.