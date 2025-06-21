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IRANSKA NOVINSKA AGENCIJA

Tasnim: "Razočaranje cionističkog režima u vlastiti protivvazdušni sistem"

"Gvozdena kupola" iznevjerila očekivanja

Sistem "Barak". Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Iranska novinska agencija Tasnim javlja da je "cionistički režim izgubio povjerenje u svoj postojeći sistem protivvazdušne odbrane i pribjegao upotrebi novog sistema".

- Prema izvještaju Kanala 12 cionističkog režima, zločinačka vojska tog režima od 20. juna 2025. počela je postavljati baterije protivvazdušnog sistema "Barak" na različitim lokacijama - navodi Tasnim.

Naglašavaju da je ovaj sistem, koji se prvi put koristi, dizajniran za presretanje i uništavanje dronova lansiranih sa iranske strane.

- Ovaj potez dolazi u trenutku kada su objavljeni izvještaji o neučinkovitosti postojećih sistema protivvazdušne odbrane cionističkog režima u odbrani od iranskih raketnih i dron napada - dodaje Tasnim.

# IZRAEL
# IRAN
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