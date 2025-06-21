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"AKO RAT ESKALIRA"

Prijetnja Irana: Gađat ćemo nuklearni reaktor u Izraelu

Naglasio je da bi ulazak SAD u sukob značio da će rat poprimiti regionalne dimenzije

Izraelski nuklearni reaktor Dimona. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Neimenovani visoki iranski zvaničnik zaprijetio je u subotu da će Teheran gađati izraelski nuklearni reaktor Dimona na jugu zemlje ako rat eskalira.

On je za Al Jazeeru rekao da bi ulazak Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u rat na strani Izraela izložio američke interese na Bliskom istoku "ozbiljnoj opasnosti" i napomenuo da je ciljanje američkih baza u regionu lakše nego gađanje meta duboko u Izraelu.

Naglasio je da bi ulazak SAD u sukob značio da će rat poprimiti regionalne dimenzije.

Zvaničnik je ocijenio da su iranski napadi na izraelske mete "veoma efikasni", a da izraelska vojska to drži u tajnosti.

Dodao je da Iran ima naprednije rakete od onih koje je do sada koristio i da će ih "nesumnjivo koristiti".

Iranski zvaničnik je objasnio da Iranska revolucionarna garda ima precizne informacije o izraelskim zalihama raketa-presretača, rekavši da iranske snage osmišljavaju svoje napade kako bi ih iscrpile.

# IZRAEL
# IRAN
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