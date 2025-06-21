Izraelci poručili Trampu da ne mogu čekati dvije sedmice, stigao "hladan tuš" od Vensa

Prema izvorima u Reutersa, izraelski zvaničnici su poručili administraciji predsjednika SAD Donald Trampa da ne žele čekati njegov rok od dvije sedmice da bi se postigao dogovor o demontiranju ključnih dijelova nuklearnog sporazuma.

Oni su poručili da bi mogli djelovati prije isteka roka, potvrdila su to dva izvora Reutersa.

Zakopani objekt

U napetom telefonskom razgovoru su učestvovali izraelski zvaničnici Benjamin Netanjahu, ministar Israel Kac i vojni komandant Ejal Zamir, rekli su izvori koji su pričali pod uslovom anonimnosti.

Oni vjeruju da imaju ograničene mogućnosti djelovanja protiv duboko zakopanog objekta u Fordovu.

SAD je jedina zemlja s bombama za uništavanje bunkera, koje mogu da dosegnu taj objekt koji je zakopan u padini planine.

Izrael je obavijestio administraciju da je rok od dvije sedmice predug i da je potrebna hitna akcija.

Hitno reagovanje

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens se usprotivio hitnom reagovanju te dodao da SAD ne bi trebale biti direktno uključene u sve to, aludirajući da ih Izrael želi uvući u rat.

Jerusalem Post je ranije naveo da je u četvrtak održan telefonski poziv.

Podsjećamo, postoje podjele i unutar Trampovih pristalica oko toga da li se SAD treba uključiti u rat. Kritičari govore kako se Tramp pozivao često na to kako će se SAD sada posvetiti sama sebi, to jeste ekonomiji i da je najavljivao završetak sukoba u Ukrajini, a ne otvaranje novih frontova.