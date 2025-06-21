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TELEFONSKI RAZGOVOR

Izraelci poručili Trampu da ne mogu čekati dvije sedmice, stigao "hladan tuš" od Vensa

Oni su poručili da bi mogli djelovati prije isteka roka, potvrdila su to dva izvora Reutersa

Netanjahu i Tramp. Pool via AP

S. S.

21.6.2025

Prema izvorima u Reutersa, izraelski zvaničnici su poručili administraciji predsjednika SAD Donald Trampa da ne žele čekati njegov rok od dvije sedmice da bi se postigao dogovor o demontiranju ključnih dijelova nuklearnog sporazuma.

Oni su poručili da bi mogli djelovati prije isteka roka, potvrdila su to dva izvora Reutersa.

Zakopani objekt

U napetom telefonskom razgovoru su učestvovali izraelski zvaničnici Benjamin Netanjahu, ministar Israel Kac i vojni komandant Ejal Zamir, rekli su izvori koji su pričali pod uslovom anonimnosti.

Oni vjeruju da imaju ograničene mogućnosti djelovanja protiv duboko zakopanog objekta u Fordovu.

SAD je jedina zemlja s bombama za uništavanje bunkera, koje mogu da dosegnu taj objekt koji je zakopan u padini planine.

Izrael je obavijestio administraciju da je rok od dvije sedmice predug i da je potrebna hitna akcija.

Hitno reagovanje

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens se usprotivio hitnom reagovanju te dodao da SAD ne bi trebale biti direktno uključene u sve to, aludirajući da ih Izrael želi uvući u rat.

Jerusalem Post je ranije naveo da je u četvrtak održan telefonski poziv.

Podsjećamo, postoje podjele i unutar Trampovih pristalica oko toga da li se SAD treba uključiti u rat. Kritičari govore kako se Tramp pozivao često na to kako će se SAD sada posvetiti sama sebi, to jeste ekonomiji i da je najavljivao završetak sukoba u Ukrajini, a ne otvaranje novih frontova.

# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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