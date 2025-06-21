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Iranski zvaničnik: Ko bude slao vojnu pomoć Izraelu, naša je meta

Dok se nižu napadi na obje strane, i dalje je glavna tema da li će se SAD uključiti u napade na Iran

Iranske rakete. Anadolija

S. S.

21.6.2025

Neimenovani zvaničnik Irana je u izjavi emitiranoj na državnoj televiziji poručio da će napasti pošiljke vojne pomoći Izraelu.

On je upozorio da će slanje bilo kakve vojne ili radarske opreme brodom ili avionom iz bilo koje zemlje u svrhu pomoći "cionističkom režimu biti smatrano učešćem u agresiji protiv islamskog Irana i bit će legitimna meta oružanih snaga".

Dok se nižu napadi na obje strane, i dalje je glavna tema da li će se SAD uključiti u napade na Iran. 

Oni su ostavili rok od dvije sedmice da odustanu od nuklearnog programa Iranu, a nakon toga će donijeti novu odluku.

# IZRAEL
# IRAN
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