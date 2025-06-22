Da li su Trampove izjave o odlaganju ulaska u rat bile taktički manevar ili je promijenio mišljenje nakon sastanka

Iako je predsjednik SAD Donald Tramp prije nekoliko dana izjavio da je za dvije sedmice odložio donošenje odluke o tome da li će se SAD priključiti napadima na Iran, do napada je došlo večeras.
Nije poznato da li je to bio samo taktički manevar da se zavara Iran ili je Tramp promijenio mišljenje nakon večerašnjeg sastanka tima za nacionalnu sigurnost.
Podsjećamo, predsjednik SAD Donald Tramp saopćio je večeras da je sproveden veoma uspješan napad na nuklearne lokacije u Iranu, uključujući Fordo, Natanz i Esfahan.
Naveo je da su sada svi avioni van iranskog vazdušnog prostora.
- Kompletan tovar bombi bačen je na glavnu lokaciju – Fordo. Svi avioni su bezbjedno na putu kući. Čestitke našim velikim američkim ratnicima. Ne postoji druga vojska na svijetu koja bi ovo mogla da uradi. Sada je vrijeme za mir! Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja - naglasio je Tramp.