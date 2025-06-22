Da li su Trampove izjave o odlaganju ulaska u rat bile taktički manevar ili je promijenio mišljenje nakon sastanka

Iako je predsjednik SAD Donald Tramp prije nekoliko dana izjavio da je za dvije sedmice odložio donošenje odluke o tome da li će se SAD priključiti napadima na Iran, do napada je došlo večeras.

Nije poznato da li je to bio samo taktički manevar da se zavara Iran ili je Tramp promijenio mišljenje nakon večerašnjeg sastanka tima za nacionalnu sigurnost.