Poznato koje su oružje koristile SAD za napad na Iran

Američki bombarderi B2 korišteni su u operaciji gađanja tri iranska nuklearna objekta koja su ujedno značila i uključenje Sjedinjenih Američkih Država u sukob na Bliskom istoku, piše CNN.

Podsjećamo, iako je predsjednik SAD Donald Tramp prije nekoliko dana izjavio da je za dvije sedmice odložio donošenje odluke o tome da li će se SAD priključiti napadima na Iran, do napada je došlo večeras.