Tramp najavio vanredno obraćanje nakon napada na Iran: "Ovo je historijski trenutak, Fordo je nestao"

Predsjednik SAD Donald Tramp obratit će se naciji u 4 sata po srednjeevropskom vremenu iz Bijele kuće, a nakon što SAD izvršile napade na iranska nuklearna postrojenja.
Podsjećamo, Tramp je te napade nazvao vrlo uspješnom vojnom operacijom.
PREDSJEDNIK SAD
Iran sada mora pristati na završetak ovog rata, hvala vam
Donald Tramp. AP
Predsjednik SAD Donald Tramp obratit će se naciji u 4 sata po srednjeevropskom vremenu iz Bijele kuće, a nakon što SAD izvršile napade na iranska nuklearna postrojenja.
Podsjećamo, Tramp je te napade nazvao vrlo uspješnom vojnom operacijom.
- Obraćam se naciji u 22 sata u Bijeloj kući u vezi s našom vrlo uspješnom vojnom operacijom u Iranu. Ovo je historijski trenutak za SAD, Izrael i svijet. Iran sada mora pristati na završetak ovog rata. Hvala vam - naglasio je Tramp.
Trump je također na društvenim mrežama napisao da "Fordov je nestao".
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