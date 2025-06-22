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STIŽU PRVE REAKCIJE

Iran priznao da su SAD bombardovale Fordo: "Postrojenja su evakuirana, nije velika šteta"

Zamjenik političkog direktora državne televizije Hasan Abedini izjavio je da su postrojenja evakuirana već prije nekog vremena

Lokacija postrojenja Fordo. Facebook

S. S.

22.6.2025

Iranska državna televizija objavila je prve službene reakcije nakon što su se SAD uključile u rat i napale tri nuklearna postrojenja.

Zamjenik političkog direktora državne televizije Hasan Abedini izjavio je da su postrojenja evakuirana već prije nekog vremena.

Dodao je i da, čak i ako su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa tačne, Iran "nije pretrpio ozbiljan udarac jer je materijal već bio premješten".

Glasnogovornik uprave za krizne situacije u pokrajini Kom, Morteza Hejdari, izjavio je da je "dio područja nuklearnog postrojenja Fordo pogođen zračnim napadom", piše Taksim, iranska novinska agencija.I

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# FORDOW
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