Iran priznao da su SAD bombardovale Fordo: "Postrojenja su evakuirana, nije velika šteta"

Iranska državna televizija objavila je prve službene reakcije nakon što su se SAD uključile u rat i napale tri nuklearna postrojenja.

Zamjenik političkog direktora državne televizije Hasan Abedini izjavio je da su postrojenja evakuirana već prije nekog vremena.

Dodao je i da, čak i ako su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa tačne, Iran "nije pretrpio ozbiljan udarac jer je materijal već bio premješten".

Glasnogovornik uprave za krizne situacije u pokrajini Kom, Morteza Hejdari, izjavio je da je "dio područja nuklearnog postrojenja Fordo pogođen zračnim napadom", piše Taksim, iranska novinska agencija.I