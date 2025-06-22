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POTVRDIO IDF

Nakon napada SAD na Iran: Izrael uveo restrikcije u cijeloj zemlji zbog mogućeg odgovora Teherana

IDF poziva građane da prate službene kanale Zapovjedništva za civilnu zaštitu i strogo se pridržavaju objavljenih uputa

Tel Aviv prije nekoliko dana. AP

S. S.

22.6.2025

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da se uvode pojačanje sigurnosne mjere širom zemlje nakon što su SAD izvele napade na ključna iranska nuklearna postrojenja.

Mjere uključuju zabranu održavanja nastave, javnih okupljanja i rada  većine radnih mjesta, osim onih nužnih. Izrael je najavio da se te restrikcije uvode iz predostrožnosti, u kontekstu mogućeg odgovora Irana.

- Uz odobrenje ministra obrane Israela Kaca, a temeljem procjene situacije, odlučeno je da se od nedjelje u 03:45 (po lokalnom vremenu) odmah primjenjuju nove upute Zapovjedništva za civilnu zaštitu - navodi se.

IDF poziva građane da prate službene kanale Zapovjedništva za civilnu zaštitu i strogo se pridržavaju objavljenih uputa.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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