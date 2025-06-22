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TRI POSTROJENJA U IRANU

Poznato ko je ranije znao za napad SAD, Tramp za Reuters: Trebaju pristati na mir ili će biti ponovo napadnuti

Ovi nevjerojatni piloti i genijalci koji su to učinili su nevjerovatni i kao što znate, sva tri mjesta su potpuno uništena

Donald Tramp. AP

S. S.

22.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp nakon napada na tri iranska nuklearna postrojenja rekao je za Reuters da je to bio nevjerovatan usojeh.

- Samo veliki uspjeh. Ovi nevjerojatni piloti i genijalci koji su to učinili su nevjerovatni i kao što znate, sva tri mjesta su potpuno uništena. Ušli smo i završili druga dva. Fordo je nestao, a druga dva su sada nestala - rekao je Trump.

O Iranu je rekao da "trebaju odmah sklopiti mir". 

- Trebaju odmah sklopiti mir ili će ponovno biti napadnuti -- rekao je kratko Tramp za Reuters.

Interesantno je da su se SAD diplomatskim kanalima obratila Iranu prije zračnog napada, piše CBS News. Iste informacije govore da je Vašington poručio Teheranu da ne planiraju promijeniti režim.

Za CNN su visoki zvaničnici napisali da je i Izrael bio obavješten o napadu, a što se tiče kongresmena, prema informacijama istog medija, Republikanci su bili upoznati, dok Demokrati nisu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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