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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu: Odluka Trampa da napadne Iran promijenit će tok historije, Amerika je učinila nešto što niko drugi ne bi mogao

Historija će zabilježiti da je predsjednik Tramp djelovao kako bi uskratio najopasnijem režimu na svijetu najopasnije oružje

Benjamin Netanjahu. Platforma X

S. S.

22.6.2025

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je da će odluka predsjednika SAD Donalda Trampa da napadne iranska nuklearna postrojenja promijeniti historiju.

- Čestitke predsjedniče Tramp. Vaša hrabra odluka da ciljate iranska nuklearna postrojenja silom koja je i moćna i pravedna – promijenit će tok historije - poručio je Netanjahu.

Podsjećamo, SAD su potvrdile da su napadnuta nuklearna postrojenja Fordo, Isfahan Natanz u Iranu.

- U operaciji "Uspon lava", Izrael je učinio zaista nevjerovatne stvari. Ali u večerašnjoj akciji protiv iranskih nuklearnih postrojenja, Amerika je bila zaista nenadmašna. Uradila je ono što nijedna druga zemlja na Zemlji ne bi mogla. Historija će zabilježiti da je predsjednik Tramp djelovao kako bi uskratio najopasnijem režimu na svijetu najopasnije oružje. Njegovo vodstvo danas je stvorilo prekretnicu u istoriji koja može pomoći da se Bliski istok i širi prostor vode ka budućnosti prosperiteta i mira - naglasio je.

# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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