Tramp: Nuklearna postrojenja su potpuno uništena, bit će mir ili još veća tragedija za Iran

Predsjednik SAD Donald Tramp obratio se naciji iz Bijele kuće nakon što su SAD izvršile napade na tri iranska nuklearna postrojenja.

U prisustvu Džej Di Vensa, Marka Rubija i Pita Hegseta poručio je da su napadi bili spektakularan vojni uspjeh.

- Iranska postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala su potpuno i totalno uništena. Iran, nasilnik Bliskog istoka, sada mora da sklopi mir. Ako to ne učini, budući napadi bit će mnogo jači i mnogo lakši - rekao je.

Nakon toga se zahvalio premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu i poručio da su radili kao tim.