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PRVO JAVNO OBRAĆANJE

Tramp: Nuklearna postrojenja su potpuno uništena, bit će mir ili još veća tragedija za Iran

Iran, nasilnik Bliskog istoka, sada mora da sklopi mir, ako to ne učini, budući napadi bit će mnogo jači i mnogo lakši

Obraćanje Trampa. AP

S. S.

22.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp obratio se naciji iz Bijele kuće nakon što su SAD izvršile napade na tri iranska nuklearna postrojenja.

U prisustvu Džej Di Vensa, Marka Rubija i Pita Hegseta poručio je da su napadi bili spektakularan vojni uspjeh.

- Iranska postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala su potpuno i totalno uništena. Iran, nasilnik Bliskog istoka, sada mora da sklopi mir. Ako to ne učini, budući napadi bit će mnogo jači i mnogo lakši - rekao je.

Nakon toga se zahvalio premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu i poručio da su radili kao tim.

- Kao što vjerovatno nijedan tim do sada nije radio, i daleko smo dogurali u uklanjanju ove strašne prijetnje Izraelu - naglasio je.

Naglasio je da se ovo ne može zaustaviti.

- Bit će ili mir ili tragedija za Iran, mnogo veća nego što smo vidjeli u proteklih osam dana. Zapamtite, ima još mnogo ciljeva. Večerašnji je bio daleko najteži i možda najsmrtonosniji. Ali ako mir ne dođe brzo, pogađat ćemo te ostale ciljeve sa preciznošću, brzinom i vještinom - kazao je.

Osvrnuo se i na iranskog vojnog zapovjednika Kasema Soleimanija te poručio da je on odgovoran za smrt hiljade ljudi.

- Davno sam odlučio da to više neću dopustiti. I neće se nastaviti. Bog blagoslovio Bliski istok. Bog blagoslovio Izrael i Bog blagoslovio Ameriku - zaključio je Tramp.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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