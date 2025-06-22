Šta se zna o tri iranska nuklearna kompleksa koje je napao Tramp?

Predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) danas je izjavio da su Sjedinjene Države izvele zračne napade na tri ključna iranska nuklearna postrojenja: Fordo, Isfahan i Natanz.

Ta su postrojenja u samom centru iranskih nuklearnih ambicija.

Evo što se zna o svakom od ta tri objekta:

Natanz - najveći iranski pogon za obogaćivanje urana

Nuklearni kompleks Natanz nalazi se otprilike 250 kilometara južno od iranskog glavnog grada Teherana i smatra se najvećim iranskim postrojenjem za obogaćivanje urana.

Analitičari navode da se tu razvijaju i sastavljaju centrifuge koje služe za obogaćivanje urana - ključnu tehnologiju u pretvaranju urana u nuklearno gorivo.

Prema podacima neprofitne organizacije Nuclear Threat Initiative (NTI), kompleks ima šest nadzemnih zgrada i tri podzemne strukture, od kojih dvije mogu sadržavati do 50.000 centrifuga.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ranije je izvijestila da je Iran u svom nadzemnom Postrojenju za pilot-obogaćivanje goriva obogaćivao uran do razine od 60 posto čistoće. Za proizvodnju oružja, uran se obogaćuje do 90 posto.

Fordo - duboko ukopano i strogo čuvano postrojenje

O postrojenju Fordo, koje se nalazi blizu svetog grada Koma, još uvijek se zna vrlo malo jer je ukopano duboko u planinskom području, a velik dio dostupnih informacija potječe iz iranskih dokumenata koje je prije nekoliko godina ukrala izraelska obavještajna služba.

Glavne dvorane nalaze se, prema procjenama, na dubini od 80 do 90 metara ispod zemlje. Prema izraelskim dužnosnicima i neovisnim izvorima, samo SAD raspolaže bombama koje mogu pogoditi ciljeve na takvim dubinama.

Prema nedavnim izvještajima IAEA-e, Iran je pojačao proizvodnju obogaćenog urana do nivoa od 60 posto upravo u Fordu, gdje se prema procjenama stručnjaka i IAEA-e sada nalazi oko 2.700 centrifuga.

Isfahan - najveći iranski nuklearni istraživački kompleks

U centralnom dijelu Irana, grad Isfahan dom je najvećeg iranskog nuklearnog istraživačkog centra.

Kompleks je izgrađen uz pomoć Kine i otvoren 1984. godine, navodi NTI.