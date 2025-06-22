Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POZIV NA MIR

Zemlje Latinske Amerike osuđuju američki napad i pozivaju na dijalog

Snažno osuđujemo američko bombardovanje iranskih nuklearnih objekata, poručio je Diaz-Kanel

Zapad Irana. Platforma X

A. O. / CNN

22.6.2025

Nekoliko latinoameričkih zemalja kritikovalo je američke udare na Iran, dok su druge izrazile uzbunu i pozvale na mir.

Kubanski predsjednik Migel Diaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel( osudio je napade u subotu kasno na X-u, upozoravajući da bi to moglo proširiti sukob u regionu.

- Snažno osuđujemo američko bombardovanje iranskih nuklearnih objekata, što predstavlja opasnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Ova agresija ozbiljno krši Povelju UN-a i međunarodno pravo i gura čovječanstvo u krizu s nepovratnim posljedicama – poručio je.

Čileanski predsjednik Gabriel Borik (Boric) također je osudio napad na X, napisavši: "Zahtijevamo i trebamo mir."

Ministarstvo vanjskih poslova Venecuele osudilo je u saopćenju ono što je nazvalo "vojnom agresijom na Iran".

Drugi su pozvali na dijalog i deeskalaciju.

Kolumbijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je sve strane da nastave pregovore kao "jedini odgovoran i trajan izlaz iz trenutne krize", dok je ministarstvo vanjskih poslova Meksika na X napisalo: "Obnavljanje mirne koegzistencije među državama u regiji ostaje najveći prioritet".

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.