Zemlje Latinske Amerike osuđuju američki napad i pozivaju na dijalog

Nekoliko latinoameričkih zemalja kritikovalo je američke udare na Iran, dok su druge izrazile uzbunu i pozvale na mir.

Kubanski predsjednik Migel Diaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel( osudio je napade u subotu kasno na X-u, upozoravajući da bi to moglo proširiti sukob u regionu.

- Snažno osuđujemo američko bombardovanje iranskih nuklearnih objekata, što predstavlja opasnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Ova agresija ozbiljno krši Povelju UN-a i međunarodno pravo i gura čovječanstvo u krizu s nepovratnim posljedicama – poručio je.

Čileanski predsjednik Gabriel Borik (Boric) također je osudio napad na X, napisavši: "Zahtijevamo i trebamo mir."

Ministarstvo vanjskih poslova Venecuele osudilo je u saopćenju ono što je nazvalo "vojnom agresijom na Iran".

Drugi su pozvali na dijalog i deeskalaciju.

Kolumbijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je sve strane da nastave pregovore kao "jedini odgovoran i trajan izlaz iz trenutne krize", dok je ministarstvo vanjskih poslova Meksika na X napisalo: "Obnavljanje mirne koegzistencije među državama u regiji ostaje najveći prioritet".