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LIDER MANJINE U SENATU

Šumer traži odgovore nakon što je Tramp naredio udar na Iran bez odobrenja Kongresa: Opasnost šireg i razornijeg rata sada je dramatično porasla

Nijednom predsjedniku ne bi trebalo biti dopušteno da jednostrano maršira ovu naciju u nešto tako važno kao što je rat, poručio je

Čak Šumer. AP

A. O. / CNN

22.6.2025

Lider manjine u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) zatražio je tokom jutra odgovore od predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) nakon što je naredio američke udare na Iran.

- Predsjednik Tramp mora američkom narodu i Kongresu dati jasne odgovore o akcijama koje su poduzete večeras i njihovim implikacijama na sigurnost Amerikanaca. Nijednom predsjedniku ne bi trebalo biti dopušteno da jednostrano maršira ovu naciju u nešto tako važno kao što je rat s nestalnim prijetnjama i bez strategije. Moramo provesti Zakon o ratnim ovlastima i pozivam vođu (senatske većine) Tjun (Thune) da ga smjesta iznese u Senat. Glasam za to i molim sve senatore s obje strane da glasaju za to – poručio je on.

Demokrat je dodao da suočavanje s iranskom „nemilosrdnom kampanjom terora, nuklearnih ambicija i regionalne agresije zahtijeva snagu, odlučnost i stratešku jasnoću“.

- Opasnost šireg, dužeg i razornijeg rata sada je dramatično porasla – zaključio je Šumer. 

# NAPAD
# CHUCK SCHUMER
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
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