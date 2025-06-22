Prva reakcija Vlade Irana nakon napada Amerike: Razmatramo sve opcije za odgovor nakon nečuvenih i opasnih udara

Nakon što je Amerika napala Iran, jutros je uslijedila prva izjava Vlade Irana u vezi sa američkim udarima koji su se dogodili rano jutros po našem vremenu. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) nazvao je "nečuveno" napad "izuzetno opasnim, bezakonim i kriminalnim ponašanjem".

Objava Aragčija . Screenshot / Platforma X Objava Aragčija . Screenshot / Platforma X

Dodao je da bi svaka članica Ujedinjenih naroda trebala biti "uzbunjena" zbog "teškog kršenja povelje UN".