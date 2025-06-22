Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRANIT ĆE SVOJ NAROD

Prva reakcija Vlade Irana nakon napada Amerike: Razmatramo sve opcije za odgovor nakon nečuvenih i opasnih udara

Dodao je da bi svaka članica Ujedinjenih naroda trebala biti "uzbunjena" zbog "teškog kršenja povelje UN"

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

A. O.

22.6.2025

Nakon što je Amerika napala Iran, jutros je uslijedila prva izjava Vlade Irana u vezi sa američkim udarima koji su se dogodili rano jutros po našem vremenu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) nazvao je "nečuveno" napad "izuzetno opasnim, bezakonim i kriminalnim ponašanjem".

Objava Aragčija. Screenshot / Platforma X

Dodao je da bi svaka članica Ujedinjenih naroda trebala biti "uzbunjena" zbog "teškog kršenja povelje UN".

- U skladu sa Poveljom UN-a i njenim odredbama koje dopuštaju legitiman odgovor u samoodbrani, Iran zadržava sve opcije za odbranu svog suvereniteta, interesa i naroda - rekao je Aragči u objavi na X.

# TEHERAN
# IRAN
# SUKOBI
# SAD
# ESKALACIJA
# ESKALACIJA SUKOBA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (52)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.