Prva reakcija Vlade Irana nakon napada Amerike: Razmatramo sve opcije za odgovor nakon nečuvenih i opasnih udara

Nakon što je Amerika napala Iran, jutros je uslijedila prva izjava Vlade Irana u vezi sa američkim udarima koji su se dogodili rano jutros po našem vremenu.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) nazvao je "nečuveno" napad "izuzetno opasnim, bezakonim i kriminalnim ponašanjem".
Dodao je da bi svaka članica Ujedinjenih naroda trebala biti "uzbunjena" zbog "teškog kršenja povelje UN".
- U skladu sa Poveljom UN-a i njenim odredbama koje dopuštaju legitiman odgovor u samoodbrani, Iran zadržava sve opcije za odbranu svog suvereniteta, interesa i naroda - rekao je Aragči u objavi na X.