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DVA VALA PROJEKTILA

Uzbuna u Izraelu: Nakon napada na iranska nuklearna postrojenja ponovo se čuju sirene

Kako na nalogu X pišu Izraelske odbrambene snage, sirene se čuju širom zemlje, jer Iran ponovo ispaljuje rakete

Iran napada Izrael. Screenshot / Sky News

A. O.

22.6.2025

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se rano jutros u Izraelu.

Iran je jutros lansirao uzvratne projektile prema Izraelu, a to je uslijedilo nakon što je Amerika tokom noći pokrenula napad na tri iranska nuklearna postrojenja.

IDF je saopćio da je Iran poslao dva vala projektila, ali je rekao građanima da sada mogu napustiti zaštićena područja nakon što su ih prvobitno upozorili da ostanu do daljnjega.

Kako na nalogu X pišu Izraelske odbrambene snage, sirene se čuju širom zemlje, jer Iran ponovo ispaljuje rakete.

Podsjećamo, SAD su snažnim bombama razarale iranske nuklearne objekte, za koje se vjeruje da služe kao centri za proizvodnju atomske bombe.

Bonus video:

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# SIRENE
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