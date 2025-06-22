Iran pisao UN-u: Traže hitan sastanak Vijeća sigurnosti

- Pišem prema uputama svoje vlade da hitno skrenem pažnju Vašoj Ekselenciji i članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na ozbiljnu prijetnju regionalnom i međunarodnom miru i sigurnosti koja proizlazi iz nezakonite upotrebe sile od strane Sjedinjenih Država protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Islamske Republike Iran – navodi se u pismu.

Iran je pisao Ujedinjenim narodima tražeći hitan sastanak Vijeća sigurnosti, a pismo ambasadora Amira Saeida Iravania nadovezuje se na prethodna pisma Irana UN-u.

U nastavku je napade na iranska nuklearna postrojenja nazvao "namjernim, s predumišljajem i ničim izazvanim", te je rekao da Izrael ima nuklearno oružje.

U svjetlu, kako je rečeno, "divljačkih i zločinačkih akcija" SAD-a, zatražilo je od Vijeća sigurnosti sazivanje hitnog sastanka bez odlaganja.