Iran pisao UN-u: Traže hitan sastanak Vijeća sigurnosti

Iran je pisao Ujedinjenim narodima tražeći hitan sastanak Vijeća sigurnosti, a pismo ambasadora Amira Saeida Iravania nadovezuje se na prethodna pisma Irana UN-u.
- Pišem prema uputama svoje vlade da hitno skrenem pažnju Vašoj Ekselenciji i članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na ozbiljnu prijetnju regionalnom i međunarodnom miru i sigurnosti koja proizlazi iz nezakonite upotrebe sile od strane Sjedinjenih Država protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Islamske Republike Iran – navodi se u pismu.