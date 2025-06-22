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NAMJERNI NAPADI AMERIKE

Iran pisao UN-u: Traže hitan sastanak Vijeća sigurnosti

U svjetlu, kako je rečeno, "divljačkih i zločinačkih akcija" SAD-a, zatražilo je od Vijeća sigurnosti sazivanje hitnog sastanka bez odlaganja

Iran se obratio UN-u. Screenshot / UN

A. O.

22.6.2025

Iran je pisao Ujedinjenim narodima tražeći hitan sastanak Vijeća sigurnosti, a pismo ambasadora Amira Saeida Iravania nadovezuje se na prethodna pisma Irana UN-u.

- Pišem prema uputama svoje vlade da hitno skrenem pažnju Vašoj Ekselenciji i članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na ozbiljnu prijetnju regionalnom i međunarodnom miru i sigurnosti koja proizlazi iz nezakonite upotrebe sile od strane Sjedinjenih Država protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Islamske Republike Iran – navodi se u pismu.

Sadržaj pisma. Screenshot

U nastavku je napade na iranska nuklearna postrojenja nazvao "namjernim, s predumišljajem i ničim izazvanim", te je rekao da Izrael ima nuklearno oružje.

U svjetlu, kako je rečeno, "divljačkih i zločinačkih akcija" SAD-a, zatražilo je od Vijeća sigurnosti sazivanje hitnog sastanka bez odlaganja.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SUKOBI
# ESKALACIJA SUKOBA
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