Huti reagovali nakon napada SAD na Iran: Samo je pitanje vremena

Zvaničnik jemenskih Huta i član političkog biroa pokreta Huti Muhamed al-Bukhaiti (Mohammed al-Bukhaiti) oglasio se danas poručivši da je odgovor ove grupe povezane s Iranom na američki napad na Iran "samo pitanje vremena".

On je za Al Jazeeru izjavio da je njihov sporazum o prekidu vatre sa Vašingtonom (Washingtonom) postignut prije "rata" protiv Irana.

Ranije su oni postigli sporazum o prestanku gađanja brodova u Crvenom moru, na šta je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) bio posebno ponosan. Sporazum je postignut u maju i odnosio se na prekid vatre sa Amerikom, čime su zaustavljeni napadi na američke brodove, kao i američko bombardovanje Huta.

Huti su izvodili napade na brodske puteve i Izrael u znaku solidarnosti s Palestincima u Gazi tokom izraelskih napada.