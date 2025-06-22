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Huti reagovali nakon napada SAD na Iran: Samo je pitanje vremena

Huti su izvodili napade na brodske puteve i Izrael u znaku solidarnosti s Palestincima u Gazi tokom izraelskih napada

Jemenski Huti. Platforma X

A. O.

22.6.2025

Zvaničnik jemenskih Huta i član političkog biroa pokreta Huti Muhamed al-Bukhaiti (Mohammed al-Bukhaiti) oglasio se danas poručivši da je odgovor ove grupe povezane s Iranom na američki napad na Iran "samo pitanje vremena".

On je za Al Jazeeru izjavio da je njihov sporazum o prekidu vatre sa Vašingtonom (Washingtonom) postignut prije "rata" protiv Irana.

Ranije su oni postigli sporazum o prestanku gađanja brodova u Crvenom moru, na šta je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) bio posebno ponosan. Sporazum je postignut u maju i odnosio se na prekid vatre sa Amerikom, čime su zaustavljeni napadi na američke brodove, kao i američko bombardovanje Huta.

Huti su izvodili napade na brodske puteve i Izrael u znaku solidarnosti s Palestincima u Gazi tokom izraelskih napada.

# IZRAEL
# IRAN
# HUTI
# SAD
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