Uznemirujući snimci: Razoreni dijelovi Haife i Tel Aviva

Iran masovno napada Izrael, a društvenim mrežama kruže snimci posljednjih napada. U Izraelu su se oglasile sirene, a najviše su pogođeni Haifa i Tel Aviv. Pojedini uglovi ulica izgledaju potpuno razoreno, a nastala je i ogromna materijalna šteta.

Najmanje deset lokacija pogođeno je širom Izraela, a posebno su stradali dijelovi zapadnog i centralnog Izraela. Eksplozije su zabilježene u više gradova, a hitne službe i medicinski timovi su na terenu, prenose izraelski mediji.

Napad je uslijedio kao odgovor na sinoćnje bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja, koje je, prema tvrdnjama Teherana, izvršeno uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Kao odgovor, Iran je lansirao najmanje 30 balističkih raketa, podijeljenih u dva vala – prvi od 22 projektila, a drugi od pet, uz još nekoliko dodatnih raketa u manjem intervalu. Iako su izraelske odbrambene snage aktivirale sisteme za presretanje, više raketa je ipak uspjelo probiti odbranu i pogoditi ciljane lokacije, uključujući gusto naseljena urbana područja u Tel Avivu i Haifi.