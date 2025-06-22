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PORUKA IZ UN-A

Gutereš o napadima SAD na Iran: Ovo je opasna eskalacija

Duboko sam uznemiren upotrebom sile Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana danas, poručio je Gutereš

Antonio Gutereš. Anadolija

A. O.

22.6.2025

Povodom jutrošnjeg napada na Iran, uslijedila je i reakcija iz UN-a, a glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Guterres) rekao je da je ovo "opasna eskalacija".

- Duboko sam uznemiren upotrebom sile Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana danas. Ovo je opasna eskalacija u regiji koja je već na rubu - i direktna prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti – istakao je on.

Izrazio je strah od toga da bi situacija mogla izmaći kontroli.

- Postoji sve veći rizik da bi ovaj sukob mogao brzo izmaknuti kontroli – s katastrofalnim posljedicama za civile, regiju i svijet – izjavio je Gutereš.

Pozvao je države članice UN-a da deeskaliraju i ispune svoje obaveze prema Povelji UN-a i drugim pravilima međunarodnog prava.

- U ovom opasnom trenutku, ključno je izbjeći spiralu haosa. Nema vojnog rješenja. Jedini put naprijed je diplomatija. Jedina nada je mir – poručio je.

Podsjetimo, Iran je pisao UN-u gdje su zatražili hitan sastanak Vijeća sigurnosti.  

# UN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ESKALACIJA SUKOBA
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