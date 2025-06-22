Gutereš o napadima SAD na Iran: Ovo je opasna eskalacija

Povodom jutrošnjeg napada na Iran, uslijedila je i reakcija iz UN-a, a glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Guterres) rekao je da je ovo "opasna eskalacija".

- Duboko sam uznemiren upotrebom sile Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana danas. Ovo je opasna eskalacija u regiji koja je već na rubu - i direktna prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti – istakao je on.

Izrazio je strah od toga da bi situacija mogla izmaći kontroli.

- Postoji sve veći rizik da bi ovaj sukob mogao brzo izmaknuti kontroli – s katastrofalnim posljedicama za civile, regiju i svijet – izjavio je Gutereš.