Vojska Izraela: Pokrenuli smo novi napad na vojne ciljeve u Iranu

Vojska Izraela potvrdila je da je pokrenula nove napade na Iran, kao odgovor na to što je Iran raketama jutros pogodio nekoliko gradova Izraela.

Napadi Irana uslijedili su kao osveta, jer je Amerika rano jutros po našem vremenu napala iranska nuklearna postrojenja.

Zračne snage Izraela su na društvenim mrežama objavile da su napadi pokrenuti i da su fokusirani na vojne ciljeve.

- Zračne snage su započele val napada na iranske vojne ciljeve u zapadnom Iranu - naveli su.