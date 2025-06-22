Vojska Izraela: Pokrenuli smo novi napad na vojne ciljeve u Iranu

Vojska Izraela potvrdila je da je pokrenula nove napade na Iran, kao odgovor na to što je Iran raketama jutros pogodio nekoliko gradova Izraela.
Napadi Irana uslijedili su kao osveta, jer je Amerika rano jutros po našem vremenu napala iranska nuklearna postrojenja.
Zračne snage Izraela su na društvenim mrežama objavile da su napadi pokrenuti i da su fokusirani na vojne ciljeve.
- Zračne snage su započele val napada na iranske vojne ciljeve u zapadnom Iranu - naveli su.
Također navode šta su bile jutrošnje mete izraelskog napada na Iran.
- Jutros su zračne snage također napale lansere raketa koji su bili spremni za lansiranje prema Izraelu, zajedno s iranskim vojnim osobljem. Ciljani su i lanseri raketa koji se koriste za lansiranje raketa prema izraelskoj teritoriji – saopćili su.
Prethodno je Iran izveo napade na Tel Aviv, Karmel (Carmel) i Haifu, gdje je pričinjena velika materijalna šteta i pojedini dijelovi gradova su poprilično uništeni. Ovi napadi Irana na Izrael deveti dan otkako su počeli uzajamno razmjenjivati vatru dolaze zbog napada SAD-a na iranska nuklearna postrojenja.
Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) rano jutros se obratio nakon izvršenih napada s tvrdnjom da su uništena nuklearna postrojenja u Iranu.
Bonus video: