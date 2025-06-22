Međunarodna agencija za atomsku energiju: Nema povećanja radijacije nakon američkih udara na Iran

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvrdila je da do sada nije zabilježeno povećanje nivoa radijacije izvan ciljanih lokacija nakon što je Amerika napala nuklearna postrojenja u Iranu. Riječ je o nuklearnim objektima Fordo (Fordow), Isfahan i Natanz.

- Nakon napada na tri nuklearne lokacije u Iranu - uključujući Fordo - IAEA može potvrditi da do sada nije zabilježen porast nivoa radijacije izvan lokacije. IAEA će dati daljnje procjene situacije u Iranu čim bude dostupno više informacija – napisano je na zvaničnom profilu na X-u. Istovremeno, vlasti Irana pokušavaju umiriti javnost, poručujući da nema opasnosti po zdravlje stanovništva. Zamjenik direktora Organizacije za atomsku energiju Irana i šef Nacionalnog centra za sigurnost nuklearnih sistema Reza Kardan, izjavio je da "nijedan trag radioaktivne kontaminacije nije uočen izvan napadnutih lokacija".

- Unaprijed su bili napravljeni planovi i poduzete mjere za zaštitu sigurnosti i zdravlja građana. Uprkos kriminalnom činu jutrošnjeg napada na nuklearne objekte, zahvaljujući tim mjerama, nije zabilježena nikakva kontaminacija. Građani mogu nastaviti normalno živjeti u područjima oko tih lokacija bez ikakve zabrinutosti - rekao je Kardan za iransku novinsku agenciju IRNA. Podsjetimo, predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) i premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) slavodobitno su govorili o napadima, pri čemu je Trump ustvrdio da je "nuklearni kapacitet Irana potpuno uništen". Ipak, stvarnost je daleko kompleksnija.