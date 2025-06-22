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Iran na Izrael ispalio raketu koju do sada nije koristio: Može da ponese bojevu glavu težine 1.500 kilograma

Riječ je o balističkoj raketi srednjeg dometa

Moćna raketa. Platforma X

A. O.

22.6.2025

Širom Izraela jutros odjekuju sirene za vazdušnu opasnost, a najnovija vijest je da je Iran po prvi put lansirao raketu Khyber, potvrdio je to Mehr Newas.

Objava o raketi. Screenshot

Riječ je o balističkoj raketi srednjeg dometa (2.000 kilometara), a ova raketa je sposobna da ponese bojevu glavu težine 1.500 kilograma.

Raketa Khyber moderna je balistička raketa srednjeg dometa (MRBM) koju Iran smatra novom generacijom svog raketnog arsenala. Nazvana je po historijskoj Bitci za Hajbar iz 7. vijeka. Prema iranskim tvrdnjama, njen domet je oko 2000 kilometara, što znači da može da pogodi ciljeve u Izraelu, ali i širom Bliskog istoka.

Video pogledajte OVDJE

# IZRAEL
# IRAN
# RAKETA
# KHYBER
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