Iran objesio muškarca optuženog za špijunažu za Izrael: Informacije dijelio Mossadu

Vlasti Irana jutros su pogubile Majida Mosajebia (Mosayebia) koji je osuđen da je bio agent izraelske obavještajne službe Mossad.

On je uhapšen nakon izraelskog napada na Iran. Također, sigurnosne službe Irana uhapsile su veći broj državljana Irana koji su sarađivali sa izraelskom obavještajnom službom Mossad.

Nekoliko uhapšenih je proglašeno krivim nakon čega je im je presuđena smrtna kazna vješanjem.

- Majid Mosajebi je obješen jutros nakon što je prošao kroz cijeli proces krivičnog postupka i nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio kaznu - navodi se u saopćenju iranskog pravosuđa.

Izraelski obavještajci i njihovi saradnici u Iranu pričinili su značajnu štetu na iranskim vojnim instalacijama u prvim danima rata.

Ubačene grupe su koristeći protivoklopne rakete uništile nekoliko radarskih čvorišta pri čemu se sumnja da su odgovorne i za postavljanje autobombi u Teheranu.