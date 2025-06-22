Bijela kuća objavila fotografije: Evo kako je vrh SAD pratio napade na Iran

Američka administracija Donalda Trampa (Trump) koja je predvođena potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vanceom), državnim sekretarom Markom Rubiom (Marcom), ministrom odbrane SAD Pitom Hegsetom (Peteom Hegsethom), te direktorom Džonom Retklifom (Johnom Ratclifeom) iz situacijske sobe nadgledala je jutrošnji napad koji se desio na nuklearna postrojenja Irana.

Amerika je napala tri nuklearna postorjenja. Predsjedavajući Zajedničkog štaba oružanih snaga SAD-a general Džon Kain (John Caine) bio je također jedan od članova najbližeg Trampovog tima koji je pratio napade.

Isti tim pratio je američkog predsjednika prilikom prvog obraćanja nakon informacije da su američke zračne snage izvršile bombardovanje ciljeva u Iranu.