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TRAMP SA TIMOM

Bijela kuća objavila fotografije: Evo kako je vrh SAD pratio napade na Iran

Amerika je napala tri nuklearna postorjenja

Pratili napade na Iran - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

22.6.2025

Američka administracija Donalda Trampa (Trump) koja je predvođena potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vanceom), državnim sekretarom Markom Rubiom (Marcom), ministrom odbrane SAD Pitom Hegsetom (Peteom Hegsethom), te direktorom Džonom Retklifom (Johnom Ratclifeom) iz situacijske sobe nadgledala je jutrošnji napad koji se desio na nuklearna postrojenja Irana.

Amerika je napala tri nuklearna postorjenja. Predsjedavajući Zajedničkog štaba oružanih snaga SAD-a general Džon Kain (John Caine) bio je također jedan od članova najbližeg Trampovog tima koji je pratio napade.

Isti tim pratio je američkog predsjednika prilikom prvog obraćanja nakon informacije da su američke zračne snage izvršile bombardovanje ciljeva u Iranu.

Predsjednik SAD Donald Tramp obratio se naciji iz Bijele kuće nakon što su SAD izvršile napade na tri iranska nuklearna postrojenja.

U prisustvu Džej Di Vensa, Marka Rubija i Pita Hegseta poručio je da su napadi bili spektakularan vojni uspjeh.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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