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USKORO SAMIT

Oglasio se zvaničnik NATO-a o napadu Amerike na Iran: Imao je samo jednu poruku

Očekuje se da će, osim situacije u Iranu, glavne teme biti i sukob u Ukrajini i povećavanje vojnih izdataka zemalja članica

NATO prati situaciju. Platforma X / Maxar

A. O.

22.6.2025

Zvaničnik NATO-a poručio je da oni prate situaciju u Iranu, nakon što je Amerika napala Iran.

Neimenovani zvaničnik komentarišući eventualnu reakciju NATO-a i moguć uticaj američke vojne akcije na severnoatlantsku Alijansu, izjavio je "da se situacija, svakako, pažljivo prati", prenosi Reuters.

NATO sljedeće sedmice oragnizuje samit u Hagu, a očekuje se da će, osim situacije u Iranu, glavne teme biti i sukob u Ukrajini i povećavanje vojnih izdataka zemalja članica.

Vojska Irana oglasila se na zvaničnom nalogu na X-u potvrdivši da su prvi put ispalili balističku raketu Kheibar Shekan sa više bojevih glava u dvadesetom valu.

To je uslijedilo kao odgovor na napad Amerike na iranska nuklearna postrojenja. 

# NATO
# IRAN
# AMERIKA
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