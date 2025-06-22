Oglasio se zvaničnik NATO-a o napadu Amerike na Iran: Imao je samo jednu poruku

Zvaničnik NATO-a poručio je da oni prate situaciju u Iranu, nakon što je Amerika napala Iran.

Neimenovani zvaničnik komentarišući eventualnu reakciju NATO-a i moguć uticaj američke vojne akcije na severnoatlantsku Alijansu, izjavio je "da se situacija, svakako, pažljivo prati", prenosi Reuters.

NATO sljedeće sedmice oragnizuje samit u Hagu, a očekuje se da će, osim situacije u Iranu, glavne teme biti i sukob u Ukrajini i povećavanje vojnih izdataka zemalja članica.

Vojska Irana oglasila se na zvaničnom nalogu na X-u potvrdivši da su prvi put ispalili balističku raketu Kheibar Shekan sa više bojevih glava u dvadesetom valu.