Tramp je od Irana zatražio da "sklopi mir": Njegove ranije izjave bi mogle razjasniti šta to znači

U obraćanju naciji nakon američkog napada na Iran, predsjednik SAD-a Donald Tramp upozorio je da Iran "sada mora sklopiti mir" ili će se suočiti s dodatnim napadima na više ciljeva koji će "biti daleko veći i mnogo lakši". Međutim, nije jasno šta tačno misli pod "sklapanjem mira".

Ranije izjave

Tramp nije detaljnije objasnio svoju izjavu niti je rekao koje korake bi Iran morao poduzeti da bi ispunio taj zahtjev. No, kasnije je na društvenim mrežama upozorio da će svaka iranska odmazda biti suočena sa silom. Iran je već u nedjelju ujutro ispalio novi val raketa na Izrael te su najavili da će se braniti.

Da bi se razumjelo šta Tramp misli pod pristajanje na mir treba posmatrati njegove ranije izjave prije nego što su se SAD direktno uključile u rat Izraela i Irana.

Nakon prvih izraelskih napada na Iran ove godine, Tramp je bio nestrpljiv da postigne nuklearni sporazum, što je pitanje koje je forsirao sedmicama prije prvog izraelskog napada. Nastavio je da naglašava tu ideju čak i nakon što je Izrael udario, tvrdeći da Iran želi postići sporazum.

Međutim, kako su se napadi nastavljali, njegov ton se počeo mijenjati. U utorak je rekao da želi "kraj, pravi kraj, a ne prekid vatre. Kraj. Ili potpunu predaju. I to je u redu."

Kasnije u utorak, zauzeo je još snažniji stav, objavivši dvije riječi na Truth Socialu napisane velikim slovima: "Bezuslovna predaja".

Uključivanju američke vojske

Nakon što se zagrijao za ideju o uključivanju američke vojske, Tramp je u četvrtak najavio samonametnuti rok od dvije sedmice za odluku hoće li napasti Iran ili ne. Svoju pauzu opravdao je, navodeći potrebu da se diplomatiji da još jedan pokušaj, rekavši da će odluku donijeti na osnovu "značajne šanse za pregovore koji se mogu, ali i ne moraju održati s Iranom u bliskoj budućnosti".

U subotu navečer po istočnom vremenu, SAD su napale Iran, ciljajući tri ključna nuklearna objekta i zvanično uvodeći američke snage u još jedan sukob na Bliskom istoku.

Nije jasno na koju verziju "mira" od prethodno ponuđenih Tramp sada misli: Nuklearni sporazum, daljnji pregovori s Teheranom ili potpuna "bezuvjetna predaja". No, neki od tih scenarija bi trebalo da je prihvatljiv Trampu.