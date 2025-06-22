Saudijska Arabija: Duboko smo zabrinuti, osuđujemo povrede suvereniteta Irana

Nakon što je Amerika rano jutros po našem vremenu napala Iran, nije izostala ni reakcija Saudijske Arabije odakle su izrazili duboku zabrinutost.

- Kraljevina Saudijska Arabija s dubokom zabrinutošću prati dešavanja u Islamskoj Republici Iran, posebno ciljano gađanje iranskih nuklearnih objekata od strane Sjedinjenih Američkih Država - navodi se u zvaničnom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Oni su naglasili potrebu za suzdržanošću, smanjenjem tenzija i sprječavanjem dalje eskalacije, a pozvali su i međunarodnu zajednicu da intenzivira diplomatske napore kako bi se postiglo političko rješenje.