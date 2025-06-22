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Saudijska Arabija: Duboko smo zabrinuti, osuđujemo povrede suvereniteta Irana

Kraljevina naglašava važnost ulaganja svih mogućih napora kako bi se situacija smirila, poručili su

Zastave Irana i Saudijske Arabije. Platforma X

A. O.

22.6.2025

Nakon što je Amerika rano jutros po našem vremenu napala Iran, nije izostala ni reakcija Saudijske Arabije odakle su izrazili duboku zabrinutost.

- Kraljevina Saudijska Arabija s dubokom zabrinutošću prati dešavanja u Islamskoj Republici Iran, posebno ciljano gađanje iranskih nuklearnih objekata od strane Sjedinjenih Američkih Država - navodi se u zvaničnom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Oni su naglasili potrebu za suzdržanošću, smanjenjem tenzija i sprječavanjem dalje eskalacije, a pozvali su i međunarodnu zajednicu da intenzivira diplomatske napore kako bi se postiglo političko rješenje.

Objava na X-u. Screenshot

U saopćenju se podsjeća i na prethodnu izjavu saudijskog Ministarstva vanjskih poslova od 13. juna 2025. godine, u kojoj je Rijad osudio narušavanje suvereniteta Irana.

- Kraljevina naglašava važnost ulaganja svih mogućih napora kako bi se situacija smirila, izbjegla daljnja eskalacija i otvorio put ka postizanju političkog rješenja koje bi okončalo krizu i otvorilo novo poglavlje u ostvarivanju sigurnosti i stabilnosti u regiji - navodi se u zaključku saopćenja.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
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